Galatasaray: 'Teker teker geçiyoruz'

Yayınlanma: 03.08.2023 - 08:30

Güncelleme: 03.08.2023 - 08:30

Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından, "Teker teker, geçiyoruz turları…" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray paylaşımında "Aslan" emojisi de kullandı.

Galatasaray'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.