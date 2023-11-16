Galatasaray, Toroslar Basketbol'u geçmesini bildi!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 87-75 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 18:55
Galatasaray, Toroslar Basketbol'u geçmesini bildi!
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Galatasaray 87-75 kazandı.

Salon: Antalya

Hakemler: Murat Ciner, Ali Osman Kanık, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 19, Sheppard 9, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 11, Henderson 22, Günesh Denise Karaoğlan 5, Gonca Karataş 2, Arzu Asiye Özdemir, Helin Boybeyi

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Hines-Allen 19, Smith 21, Abdelkader 24, Meltem Yıldızhan 10, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş 2, Sude Yılmaz 2, Harrigan 7

1. Periyot: 23-19

Devre: 43-43

3. Periyot: 59-64


Galatasaray Çağdaş Faktoring Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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