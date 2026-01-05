Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve ATV canlı yayınlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu karşılaşmayı kazanan takım Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper; Icardi

Trabzonspor: Onana; Ozan, Serdar, Batagov, Pina; Folcarelli, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; Augusto

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç yer almadı.

EREN ELMALI D ÖNÜYOR

Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor. Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı. Cezası biten milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor karşısında kadroda yer alması bekleniyor.

YENİ FORMATTA İLK MA Ç

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.

GALATASARAY 8. S ÜPER KUPA PE ŞİNDE

Galatasaray, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor. Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Süper Kupa'yı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürdü.

Galatasaray, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da en başarılı ekip oldu. Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa kazanan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekti.

TRABZONSPOR, F İNAL HEDEFLİYOR

Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, adını finale yazdırmayı hedefliyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu kez aynı sahada Süper Kupa'da rövanşı almanın da mücadelesini verecek. TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda Trabzonspor, 3 kez mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takım, 7 Ağustos 2010'da Bursaspor'u 3-0, 27 Ocak 2021'de Rams Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine getirdi.

Trabzonspor, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez elde etmişti.

OKAN BURUK, 2. KEZ S ÜPER KUPA'YI İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başında 2. kez Turkcell Süper Kupa zaferini yaşamak istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin başında 4. sezonunu geçiren Okan Buruk, ilk kez 7 Nisan 2024'te Şanlıurfa'da Fenerbahçe'ye karşı hükmen 3-0 kazanılan maçla Süper Kupa'yı kazanmıştı.

TEKKE İLE 'B ÜYÜK' GAL İBİYET YOK

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almaya da çalışacak. Bordo-mavililer, Tekke döneminde söz konusu rakipleri ile ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

TEKKE'NİN GALATASARAY İLE 4. MA ÇI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray ile resmi maçlarda 4. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek oynanan 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayarak galibiyet elde edemeyen Karadeniz ekibi, ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon Trabzonspor, finalde rakibine 3-0 mağlup oldu.

TEKKE Y ÖNET İMİNDEKİ B ÜYÜK MAÇLAR

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı. Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı. Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

142. MÜCADELE

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 142. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 141 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. Taraflar, 32 müsabakada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 192 kez ağları sarsarken, Trabzonspor da 156 gol sevinci yaşadı.

S ÜPER KUPA'DA İLK RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1975-1976 sezonunda eşleşmiş ve Trabzonspor müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

GAZİANTEP STADI'NDA İKİNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki ekip, geçen sezonki Ziraat Türkiye Kupası finalini Gaziantep Stadı'nda oynadı. Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

GALATASARAY, SON 8 MA ÇTA YEN İLMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ile oynadığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere biten müsabaka ile başlayan süreçte Trabzonspor ile 7 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Son 8 maçta 18 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 5 gol gördü.

FARKLI SKORLU GAL İBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.