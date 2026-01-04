Fatih Tekke'den Süper Kupa tepkisi: 'Cezalandırıldık gibi gözüküyor'

Süper Kupa'da Galatasaray ile Trabzonspor arasında pazartesi günü oynanacak maç öncesi ortak basın toplantısı düzenlendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

"FARKLI B İR TARİH OLABİLİRDİ"

Tekke ile Nwakaeme'nin açıklamaları şu şekilde:

Fatih Tekke: "Gaziantep'i bilen biriyim. Gaziantep'te olması güzel. Zamanlama olarak farklı bir tarihte olabilirdi. Oynayan 4 takım için tarih daha makul olabilirdi. Bizim açımızdan zamanlama çok önemli. 9 tane oyuncumuz yok maalesef. Dün ayağından darbe alan Dani sekerek geldi. Serdar hastalandı. Tim iğneyle antrenmana çıktı. Bir sürü dezavantajla geldik. Neticesinde final öncesi bir maç. Trabzonspor olarak bir oyun anlayışımız, formasyonumuz, planımız olacak. Hiçbir mazerete sığınmadan Trabzonspor taraftarlarına bordo mavinin nasıl mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Skordan bağımsız sadece sakatlık olmaması çok çok önemli."

"SIKINTI YA ŞAYACAĞIMIZI S ÖYLEM İŞTİM"

Fatih Tekke: "Karşımızda çok iyi bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en iyi oyuncularının bir arada olduğu bir kadro var. Anlarda her an her şeyi yapabilecek oyuncuları var. Biz de Trabzonspor olarak çıktığımız her maçı bir plan ve duyguyla oynamaya çalışıyoruz. Son Gençlerbirliği maçı hariç oyunun bazı bölümlerinde veya tamamında yansıttığımız bir duygu var. Genç, bir yola çıkmış, eksikleri olan bir takımız. Biz başı dik bu stadyumdan ayrılmak istiyoruz. Bu önemli. Şu an yarışın içindeyiz. Sakatlık ve olabilecek kötü şeyler, Beşiktaş maçından bu yana söylüyorum kimse dinlemiyor, sıkıntı yaşayacağımızı söylemiştim. Zor maç olacak. Tur atlayan biz olmak istiyoruz ama karşımızda da çok iyi bir grup var."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Fatih Tekke: "Nwakaeme müjdesi bekliyorum. Birkaç tane müjde bekliyorum. 2-3 aydır bunun üzerine çalışıyoruz, yönetim kurulumuz ve başkanımız elinden gelenin son haddinde çalışıyor ama koşullar, istenen rakamlar, devre arası transfer gibi parametreler var, zor. Performansı altında kalan ve göndermek istediğimiz oyuncular var. Zamanlama olarak tüm bunların bir anda hallolması kolay değil. Beşiktaş maçından sonraki süreç kolay değil. Ligin ikinci yarısı başladığında bir nebze rahat hissettirmek istiyorum. Kolay değil, zor. Teknik adam olarak bu durumda olmayı kimse istemez. Değiştiremeyeceğim şeyleri konuşmak istemiyorum ama insanlar ya dinlemiyor ya dinlemek istemiyor. Kimle oynarsak oynayalım, camiamızın bizden istediği duyguyu vermemiz gerekiyor. Takımın durumunu ve potansiyelini hepimiz biliyoruz, en çok ben biliyorum. Şu an yakalandık ama öyle söyleyebilirim."

" İYİYİM VE HAZIR HİSSEDİYORUM"

Anthony Nwakaeme: "Elbette mutluyum. 6 ay aradan sonra takımla olacağım. Ben hep takımın yanında ve beraberdim, destek veriyordum. Böylesine maçları, böylesi rakibe karşı oynamak önemli. Çok mutluyuz. Umarım güzel bir maç olacak."

Anthony Nwakaeme: "Antrenmanlarımı uzun süredir sürdürüyordum. İyiyim ve hazır hissediyorum. Kimin oynayacağına karar verecek olan hocamız ama Galatasaray maçını dört gözle bekliyorum."

" İKİ TAKIM DA TAM DEĞİL"

Fatih Tekke: "Güzel sözleri için Okan Ağabey'e teşekkür ediyorum. İki takım da tam değil. Trabzonspor olarak oynayacağımız her maç değerli. Kimle nasıl oynarsak oynayalım planı olan ve kazanmak için oynayan Trabzonspor olacak. Zor bir maç bizim açımızdan. Temennim, beklentim şu; sakatlığın olmaması. Bir sonraki maç var geçebilirsek, lig var. Beşiktaş maçından sonra zor süreci yaşıyoruz. Karşımızda çok iyi bir teknik adam ve kadro var. Anlarda dünyanın her takımını zora sokacak oyuncuları var. Benim oyundan ve oyuncularımdan beklentim şu; duygu olarak camiamıza hangi halde olursak olalım çalıştığımızı, tekrar ettiğimiz şeyleri sahada görmek ve bunu pes etmeden, o mücadele gücünü taraftarımıza geçirmek istiyoruz. Rakibimiz adına söylenecek çok şey var, zor maç. Onlara da başarılar. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun."

"CEZALANDIRILDIK GİBİ G ÖZÜKÜYOR"

Anthony Nwakaeme: "Eksik oyuncularımız var. Aramızda olmayan arkadaşlar var ama en önemlisi Trabzonspor forması yarın sahada olacak. Galatasaray gibi maçlar futbola daha farklı bir tat katabiliyor. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Trabzonspor oynadığı her maçı, her kupayı kazanmak ister."

Fatih Tekke: "Geçen senenin başarılı takımları... Normalde ödüllendirilmesi gerekirken cezalandırıldık gibi gözüküyor ama takvim bu. Trabzonspor olarak kamp yapmadık ama dinlenmeden sonra olabilecek en uygun fiziksel antrenmanları yaptık. Birkaç gün yoğun geçti. Olabilecek, mevcut oyuncularla 11'i bulmaya çalıştık. Galatasaray'a karşı neler yapabiliriz, farklılıklar olacak. Tekrar tekrar tekrar... Bakalım ne olacak."

"DIŞARIDAN G ÖRDÜ Ğ ÜNÜZ G İBİ DEĞİL"

Anthony Nwakaeme: "Antrenmanlara uzun süredir devam ediyorum. Hocamızın büyük yardımı ve sabrı oldu. Sağlık ekibi bana çok iyi davrandı. Yüzde yüzüm diyemem, uzun süredir maç oynamadım. Hocamızın ihtiyacı olursa girip oynamak isterim."

Fatih Tekke: "Kadro yapılanmaları, sizin dışarıdan gördüğünüz, okuduğunuz, anlattığınız gibi değil. Bu sakatlıkları öngörmekte bir problem yok, konuşmakta da bir problem yok. Koşullar, mali yapılar, oyuncuların istekleri, oyun formasyonuna uygunlukları, geç kalınmışlık gibi bir sürü neden var. Normalde sezon başında ortaya koyduğumuz bir kadro var. O kadronun kaçta kaçı bizimle, onu ben biliyorum, sizin bilmenize gerek yok. Kulüplerimiz de maalesef, yaşadıklarım üzerinden söylüyorum, söylediğiniz gibi olmuyor. Fatih Hoca al dedi alınmıyor diye bir şey yok. Bizim açımızdan daha zor bu işler. İyi bir oyuncuyu alırken belli maliyetler ödemek zorundasınız. Şu an o güçte değiliz biz. Devre arasında normalde bizimle olması gereken oyuncular vardı. Bazen beğendiğimiz, bizi beğenmiyor. Transfer işi kolay değil, özellikle devre arasında. Oyunculuğu öncesinde koyduğum kriterler var, ahlaki olarak kulübe ve bana uygun olacak. Bunları bulmak kısa sürede mümkün değil. Başkanımız da çok arzu ediyor. Her istediğiniz olacak bir alan değil. Bizim insanımız futbolu çok seviyor doğru ama dünyada da bizim futbolumuza bir bakış var. Dışarıdan bizim kulüplerimize bir bakış var. Yukarıda falan değil bu. Kimse sesli söylemiyor, ben söylemiyorum. Aşağılarda... Çünkü oyunu ve futbolu konuşmuyoruz. Ben konuşunca absürt olacak."

Fatih Tekke: "Türkiye'ye istediğiniz maliyetlerde, istediğiniz kalitede oyuncu almak mümkün değil. 1 değerindeki oyuncuya 5 verip alabiliyorsunuz. Yanılıyor muyum ağabey?"

Okan Buruk: "Haklısın öyle."

Fatih Tekke: "Öyle! Bu ülke futbolunun gerçeği, yaşıyoruz biz."

"ZARAR G ÖRECE ĞİMİ S ÖYLED İM"

Fatih Tekke: "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu konuda bizden daha fazla para harcayabiliyor, tutumlu olmak zorundayız biz. Bizim şartlarımız daha kısıtlı. Benim olduğum dönemde oyunun üzerinden... Oyun! Yetecek mi bilmiyorum. Bir şeyler denemek, değer katmak ve bunun üzerinden konuşmak. Amacım bu."

Fatih Tekke: "1-2 oyuncu eksik kaldığımda çok zarar göreceğimi söyledim, şu anda 9 oyuncu eksik. Benim ilk geldiğim gün şey söyledim, değiştirmeyeceğim şeyle ilgilenmiyorum. Orada oyuncular var, oynayacaklar. Oyun, böyle bir oyun. Bir gol atarsın hayatın değişir, bir gol kurtarırsın değişir. Bu kadrodaysan genç yaşlı önemi yok, güvenim tam. İşin gerçeği tabii ki var. Çok kaliteli bir takıma karşı oynuyorsun. Anlar önemli, 90 dakika sürdürebilirsek o mücadeleyi, bu Trabzon'a ait bir şey."

"İNSANLIĞI KURTARMIYORUZ"

Fatih Tekke: "Beni üzen şeyler oluyor. Çok beğendiğim bir oyuncu çok para istiyor, acayip üzülüyorum. Bizde olsa çok iyi olur diyorum ama üzülüyorum. Mağlup olduğumuz zaman deli oluyorum."

Fatih Tekke: "Yaptığımız işle insanlığı falan kurtarmıyoruz. Bir oyun oynuyoruz. İnsanlar açlıktan susuzluktan, savaştan ölüyor. Doktorlarımız, öğretmenlerimiz var. Yaptığımız bir şey var, insanların bu oyundan keyif almasını sağlamak. Tribüne geldiğinde bunu benimsemiyorum, birine küfür ettiği, başkasını üzdüğü... Bunu kabul etmiyorum. Biri muhakkak kaybedecek. İnsanları mutlu etmek için yaptığımız profesyonel bir iş. Biz insanız, insanlar hata yaparlar. Birbirimize saygılı olalım. Bu ülkenin çok özel değerleri var. Onlardan uzaklaştırıcı, bu oyunu böyle kurdular, biz yakınlaştırmak için hareket edelim. Trabzonspor şampiyon oldu. 3 sene mi ne geçti. Ne konuşuyorum burada. Okan Hoca 3 sene arka arkaya şampiyon oldu, 2 maç kötü gidince, eleştiriliyor, hem de nasıl... Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş."

Fatih Tekke: "Teknik adamlık öyle basit bir şey değil, çok zor bir iş. Ben 10 kilo kaybettim."

Okan Buruk: "Ben kilo aldım hocam."

Fatih Tekke: "Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu varsa alırsın tabii. Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım."

Okan Buruk: "Gaziantep'te kilodan bahsetmeyelim."