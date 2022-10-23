Galatasaray tribünlerinden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi!

23 Ekim 2022 Pazar, 21:00

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi tribünlerde inanılmaz görüntüler yaşandı.. Maç öncesi sarı kırmızılı tribünlerden Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yapıldı.

İlk olarak kuzey tribününde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözünün yer aldığı pankart gösterilirken, daha sonra kartonlardan Türkiye haritası yapıldı ve ortasına Türk bayrağı açıldı. Bu sırada doğu tribününde kartonlarla Galatasaray'ın hazırladığı Cumhuriyetin 100. yılı logosunun görseli yapıldı.

İkinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli, Galatasaray Lisesi'nin kapısında önünde yer alan asker öğrencilerin görseli ve 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartını tutan halkın görseli 3 boyutlu şekilde açıldı. Güney tribününde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı açıldı.

Kareografi ile birlikte maçın başlama düdüğü öncesi taraftarlar 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratlerı yaptı.