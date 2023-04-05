Galatasaray tribünlerinden MHK Başkanı Lale Orta'ya çirkin tezahürat!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma sırasında Galatasaray tribünlerinden MHK Başknaı Lale Orta'ya tepki tezahüratları yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 22:57
Galatasaray tribünlerinden MHK Başkanı Lale Orta'ya çirkin tezahürat!
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Nef Stadyumu’nda karşılaştı. Konuk ekip Başakşehir, Galatasaray karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak adını Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yazdırdı.

Yüksek tempoda oynanan mücadelede Galatasaray'ın bulduğu iki gol 'VAR' incelemesinin ardından maçın hakemi Kadir Sağlam tarafından iptal edildi. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise müsabakanın 38. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Yaşanan olaylar ile birlikte Galatasaray tribünlerinden MHK Başkanı Lale Orta'ya büyük tepki gösterildi. Galatasaray tribünleri Orta ile ilgili 'Fenerin köp.... o.... Lale' tezahüratları yapıldı.


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