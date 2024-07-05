Galatasaray Will Cummings'i transfer etti

Galatasaray, ABD'li basketbolcu Will Cummings'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 23:08
Galatasaray Will Cummings'i transfer etti
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Will Cummings'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'de oynayan 32 yaşındaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Cummings, 2017-2018 sezonunda forma giydiği Darüşşafaka'da Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.


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