Galatasaray yeni sezon deplasman formasını tanıttı

Galatasaray sosyal medya üzerinden yeni sezonda giyeceği deplasman formasını tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:35
Galatasaray yeni sezon deplasman formasını tanıttı
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Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon formasını tanıttı.

Sarı kırmızılılar, iç saha formasının ardından deplasman formasını da taraftarına sergiledi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Zafere giden her yolda daima omuz omuza" başlığıyla, yeni deplasman formasının satışa sunulduğu duyuruldu. 

Galatasaray, iç saha forması için yapılan tanıtımda ise "ZaferKükreyişi" etiketiyle paylaştığı videoda, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Sacha Boey yer almıştı.

 


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