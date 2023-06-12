Galatasaray, şampiyon kadroyu korumak istiyor
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun transfer planını belirledi. Sarı-kırmızılılarda, öncelikli hedef şampiyon kadronun iskeletini korumak.
Galatasaray’ın transfer planı belli oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, ilk planda mevcut kadronun korunup, sol bek ve kaleci transferi istediği, ayrıca alternatif bir golcü transferi talebinde bulunduğu bildirildi.
Milliyet'in haberine göre, bu gelişmenin ardından Süper Lig’in şampiyonu Aslan’da önündeki sezonun yol haritasını belirlendi.
TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLECEK
Galatasaray öncelikle mevcut kadroyu koruyacak, ardından takviyeleri yapacak. Teknik Direktör Okan Buruk, sol bek ve stoper takviyesinin yanında, hücuma dönük orta saha istedi. Icardi kalsa bile bir forvet daha transfer edilecek.
Buna göre Cim-Bom öncelikle geçen sezonki yapıyı bozmak istemiyor. Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kerem ve Torreira gibi isimlere teklifler gelirken, sarı-kırmızılar, mümkün olduğunca bunları geri çevirmek istiyor.
10 ve 8 NUMARAYA TAKVİYE
Bu noktada astronomik tekliflerin yanı sıra, oyuncuların tercihleri de dikkate alınacak. Yine Icardi ve Rashica’yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Aslan’da, Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur arasındaki zirvede sol bek ve stoper takviyesinin yanı sıra 10 ve 8 numara pozisyona da takviye kararı aldıkları bildirildi.
Aslan’da Icardi’nin kadroya katılması durumunda bile yine bir forvet transferi yapılacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar yedek kaleci için de çalışmalarını sürdürüyor. Karagümrük’te başarılı bir sezon geçiren ve Galatasaray’a geri dönecek olan Batuhan Ahmet Şen’in de 31 Mayıs 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Başkanlar harekete geçti
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu