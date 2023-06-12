Galatasaray, şampiyon kadroyu korumak istiyor

Buna göre Cim-Bom öncelikle geçen sezonki yapıyı bozmak istemiyor. Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kerem ve Torreira gibi isimlere teklifler gelirken, sarı-kırmızılar, mümkün olduğunca bunları geri çevirmek istiyor.

Bu noktada astronomik tekliflerin yanı sıra, oyuncuların tercihleri de dikkate alınacak. Yine Icardi ve Rashica’yı yeniden kadrosuna katmak isteyen Aslan’da, Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur arasındaki zirvede sol bek ve stoper takviyesinin yanı sıra 10 ve 8 numara pozisyona da takviye kararı aldıkları bildirildi.

Aslan’da Icardi’nin kadroya katılması durumunda bile yine bir forvet transferi yapılacağı belirtildi. Sarı-kırmızılılar yedek kaleci için de çalışmalarını sürdürüyor. Karagümrük’te başarılı bir sezon geçiren ve Galatasaray’a geri dönecek olan Batuhan Ahmet Şen’in de 31 Mayıs 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.