Galatasaray, yeni sportif direktörünü buldu!

17 Şubat 2022 Perşembe, 00:12

Danışmanlık görevine Luis Campos'u getiren Galatasaray, yeni sportif direktörünü de buldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı.

Başkan Burak Elmas, danışman Luis Campos'la da görüşecek Pasquale Sensibile'i göreve getirme kararı aldı.

Son olarak Roma'da çalışan Sensibile, 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.