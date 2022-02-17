Galatasaray, yeni sportif direktörünü buldu!
Galatasaray, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı.
Danışmanlık görevine Luis Campos'u getiren Galatasaray, yeni sportif direktörünü de buldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı.
Başkan Burak Elmas, danışman Luis Campos'la da görüşecek Pasquale Sensibile'i göreve getirme kararı aldı.
Son olarak Roma'da çalışan Sensibile, 2019'dan bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.
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