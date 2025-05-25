Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldız gururunu unutulmaz bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Yenikapı'da gerçekleştirilecek bu görkemli etkinlikte, yaklaşık 1 milyon taraftarın coşkulu katılımı bekleniyor. Peki, Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması hangi kanalda?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYIMLANACAK?

Kutlamalar, saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

25 MAYIS KUTLAMA PROGRAMI

- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.

- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.

- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

- ⁠Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.

- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Kutlamaya katılacak sanatçılar: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.