Galatasaray yönetimi, Buruk ve Korkmaz’la henüz görüşmedi

16 Şubat 2022 Çarşamba, 07:00

Galatasaray’ın başında çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan teknik direktör Torrent’in geleceği tartışılıyor. Sarı-Kırmızılılar, küme düşme hattına yakın konumda bulunurken bu haftaki Göztepe deplasmanından alınacak sonuç İspanyol hocanın kaderini tayin edecek. Ancak eleştirilerin odağındaki Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yönetimin, takımın kötü gidişi sürmesine rağmen kulislerde adı kuvvetli şekilde geçen iki teknik direktör Okan Buruk ve Bülent Korkmaz’la henüz temasa geçmediği öğrenildi.

"İLK 11’İ İSTİYORUM"

G.Saray’ın yeni transferi Erick Pulgar, GS TV’ye “İlk 11 başlamak istiyorum, bu ilk hedefim. Özelliklerimi göstererek takımın eksikliklerini kapatabileceğimi, takımı daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. İlk amacım G.Saray’ı olduğu yerden yükseltmek” dedi.