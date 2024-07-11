Galatasaray yönetiminde istifa! Can Natan...

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan görevinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 18:07
Galatasaray yönetiminde istifa! Can Natan...
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Galatasaray Yönetim Kurulu'nda sürpriz bir istifa gelişmesi yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu Üyesi olan Can Natan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün Kap'a bildirdiği açıklamada, ''Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Can Natan 11.07.2024 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.


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