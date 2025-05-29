Galatasaray, Yunus Akgün ile 4 yıl daha dedi!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da iç transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'da sezonun parlayan isimlerinden Yunus Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı kırmızılı formayla 44 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 12 gol ve 14 asist ile 26 gole direkt katkı sağladı.

Sakatlığına rağmen bir süredir forma giymeye devam eden Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yunus Akgün, sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."