Galatasaray, Yusuf Demir'in ayrılığını açıkladı!
Galatasaray, Yusuf Demir'in İsviçre ekibi Basel'e kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, genç oyuncusu Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması
"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır."
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