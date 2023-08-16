Galatasaray, Yusuf Demir'in ayrılığını açıkladı!

Galatasaray, Yusuf Demir'in İsviçre ekibi Basel'e kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 19:16
Galatasaray, Yusuf Demir'in ayrılığını açıkladı!
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Galatasaray, genç oyuncusu Yusuf Demir'in Basel'e kiralandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır."


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