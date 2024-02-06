Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Bandırmaspor'u sahasında 4-2 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım 3-0'dan 3-2'ye yakalansa da mücadeleyi kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Bandırmaspor ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazandı. Sarı kırmızılı takım 3-0'dan 3-2'ye yalansa da mücadeleyi kazanarak çeyrek finale yükseldi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40. dakikada penaltıdan Tete ve 90+5. dakikada yeni transfer Carlos Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un golleri 45+3. dakikada Sergen Piçinciol ve 77. dakikada Mulumba'dan geldi.
Galatasaray bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
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