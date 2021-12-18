Galatasaray'a bir şok daha! Muslera'dan sonra Diagne...
Galatasaray'ın Senegalli santrforu Mbaye Diagne, Başakşehir maçında sakatlandı ve kenara geldi.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray'da Mbaye Diagne sakatlandı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında topa koşan Mbaye Diagne, bir anda yerde kaldı ve kalkamadı.
Sol ayağının yere sert basmasıyla birlikte büyük acı çeken ve yerden kalkamayan Diagne, iki kişinin desteğiyle soyunma odasının yolunu tuttu.
Ayağına basmakta güçlük çeken Mbaye Diagne'nin durumu kontrollerin ardından belli olacak.
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