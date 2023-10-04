Galatasaray'a dev gelir! Uçuşa geçti...

Galatasaray Kopenhag beraberliği ve Manchester United galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde toplam gelirini 28 milyon 660 bin euroya çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:56
Galatasaray'a dev gelir! Uçuşa geçti...
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Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gelirini katlamaya devam ediyor.

Sarı kırmızılı kulüp, Kopenhag beraberliği ile 930 bin euroyu kasasına koymuştu. Manchester United galibiyetiyle 2.8 milyon euro daha kazanan Galatasaray, henüz 4 maçı daha olmasına rağmen gelirini 3 milyon 730 bin euroya çıkardı.

Gruplara kalmayı başararak katılım payından 15,6 milyon euroya ek olarak katsayı gelirinden de 9 milyon 96 bin euro ve market payından da 1,5 milyon euro kazanan Galatasaray, iki maçtaki performansı sonrası toplam gelirini ise 29 milyon 960 bin euroya kadar çıkarmış oldu.


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