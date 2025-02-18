Galatasaray'a Jakobs'tan kötü haber!

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs'un aşil tendonunda iltihaplanma oldu.

Galatasaray'a Jakobs'tan kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 18:04

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Ismail Jakobs'tan kötü haber geldi. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Jakobs'un aşil tendonunda iltihaplanma oldu.

Bu gelişmenin ardından 25 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönüş süresinin uzaması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada Jakobs'un Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalinin zor olduğunu söylemişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 18 maçta süre bulan Jakobs, 1 asist yaptı.


Etiketler: #galatasaray #Ismail Jakobs #sakatlık
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