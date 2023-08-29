Galatasaray'a müjde! Roma, Zeki Çelik'i gözden çıkardı...

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:19

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:19

Transfer çalışmaları doğrultusunda Roma'da forma giyen milli sağ bek Zeki Çelik'i gündemine alan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Roma, Rasmus Kristensen transferinin ardından aynı pozisyonda forma giyen Zeki Çelik veya Rick Karsdorp'dan birini elinden çıkarmak istiyor.

Haberde, İtalyan kulübünün Zeki Çelik için kiralık transfer fikrine açık olduğu ve Galatasaray'ın Zeki ile yakından ilgilendiği kaydedildi.