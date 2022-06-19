Galatasaray'da 3. Jason Denayer dönemi

19 Haziran 2022 Pazar, 13:16

Galatasaray, eski stoperi Jason Denayer’i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Hürriyet'in haberine göre, Lyon ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu, resmen Galatasaray’ın radarına girdi. Sarı-kırmızılı kulüp hem Denayer hem de menajeriyle görüşmelere başladı.

2015-16 ve 2017-18 sezonlarında Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Denayer, üçüncü kez sarı-kırmızılı kulübe imza atmaya sıcak bakarken, kendisine gelen diğer teklifleri de geri çevirmeye başladı.

Fransa, Belçika ve İskoçya’dan da teklifler alan G.Saray’ı isteyen İstanbul’a gelen 27 yaşındaki stoper ile pazarlıklar başladı.



