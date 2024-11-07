Galatasaray'da Avrupa golcüsü Yunus Akgün!
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Tottenham maçında attığı golle birlikte bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4 gole ulaştı.
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, bu sezonki başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor.
Milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçının 6. dakikasında fileleri havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Yunus Akgün, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu; PAOK, Rigas, Elfsborg ve Tottenham maçında fileleri havalandırdı.
İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Glenn Hoddle, Yunus Akgün'ün golünün ardından "Harika bir gol! Yunus Akgün kaleye doğru muhteşem bir şut attı. Galatasaray için ne başlangıç ama! Birdenbire öne geçtiler." yorumu yaptı.
Etiketler: #galatasaray #yunus akgün #tottenham #uefa avrupa ligi
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