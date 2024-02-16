Galatasaray'da ayrılık gerçekleşti
Galatasaray Çağdaş Faktoring, başantrenör Milos Paden'le yollarını ayırdığını açıkladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, başantrenör Milos Paden ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz 2023-24 sezonu başından itibaren Galatasaray Çağdaş Faktoring Başantrenörlüğü görevini sürdüren Milos Paden ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Milos Paden'e görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Göz Atın
9 Ekim'de takımın başına geçen Milos Paden, 5 ay takımın başında kalmış oldu.
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