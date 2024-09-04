Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sergio Oliveira'nın sözleşmesi feshedildi...

Yayınlanma: 04.09.2024 - 21:49

Güncelleme: 04.09.2024 - 21:50

Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sergio Oliveira, Olympiakos imza atacak. SDNA'da yer alan habere göre; Yunan ekibi, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

YUNANİSTAN'A GİTTİ

Oliveira, Galatasaray'dan ayrılık sonrası özel uçakla Atina'ya hareket etti. Oliveira, sağlık kontrollerinden sonra kendisini Olympiakos'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Sarı kırmızılı takım, Sergio Oliveira'ya 3 yıla yayılan taksitlerle toplam 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 32 yaşındaki orta saha sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.