Galatasaray'da bir garip istifa!

18 Aralık 2021 Cumartesi, 01:31

Epözdemir dün sabah düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray Sportif AŞ yönetimindeki görevinden istifa ettiğini, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliğinden ve başkan yardımcılığından ayrılmadığını, bu göreve devam ettiğini açıkladı. Epözdemir, Sportif AŞ’deki istifasıyla ilgili noter kanalıyla resmi yazı gönderdiğini bildirdi. Ancak perşembe akşamı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün resmi hesaplarından imzasıyla yayımlanan yazılı mesajında, Epözdemir’in Sportif AŞ ile Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetimindeki görevlerinden de istifa ettiğini duyurmuştu. Epözdemir, dün sabah Elmas’la görüşerek kulüp yönetimindeki görevine devam ettiğini söylediğini belirtip “Aslında buradaki görevlerimden de istifa etme niyetim vardı. Bunu sayın başkan Burak Elmas’la da paylaştım. Son 3 gündür üç eski başkanımız aradı, güzel şeyler söyledi. Eski yöneticilerimiz aradı. Sosyal medyada müthiş bir destek açıklaması oldu. Genel kurul iradesine saygısızlık olmasın diye yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa etmiyorum” dedi.



YERİNE YENİ ATAMA

Galatasaray yönetimi, dün akşam aldığı kararla istifa eden Epözdemir ile genel sekreter Köksal Ünlü’nün yerine, yedek üyeler Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener’i yönetim kurulu üyeliğine getirdi. Kulübün resmi açıklamasında, Rezan Epözdemir’in, Galatasaray Kulübü Derneği Başkan Yardımcılığı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekilliği görevinden 15 Aralık’ta istifasını beyan ettiği ve kendilerine bildirdiği duyuruldu. Böylece Epözdemir’in yönetimde görev almayacağı açıklandı.



"HUKUKA AYKIRI"

Rezan Epözdemir ise kendisi hakkında yönetimin açıkladığı karar sonrası, sosyal medya hesabından sert ifadeler kullandı. Epözdemir, “Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır” dedi. Rezan Epözdemir, noter kanalıyla Galatasaray Kulübü’ne dün gönderdiği ihtarnameyi paylaştı. Epözdemir ihtarnamede, 19 Haziran’da seçildiği Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam ettiğini, bu hususta herhangi bir istifa beyanının, iradesinin olmadığını belirtti.