Galatasaray'da Boey kararı!
Başarılı sağ bek, plan dahilinde Rize deplasmanında oynatılmayacak
Galatasaray’da UEFA Avrupa Ligi’ndeki Marsilya maçıyla sahalara dönen Sacha Boey yeniden sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Fransız futbolcu yerini DeAndre Yedlin’e bırakmak zorunda kaldı. Boey’un, Süper Lig’deki Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı sorusu da cevabını buldu.
Başarılı sağ bek, plan dahilinde Rize deplasmanında oynatılmayacak. Arka adalesinden sakatlanan Fransız oyuncunun tedavisine devam edilecek.
Galatasaray teknik ekibinin planının zaten sakatlık öncesinde de Boey’u Rize’ye götürmemek olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun detaylı kontrolleri ise bugün yapılacak ve kesin durumu belli olacak.
İlgili Haberler
- Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Hazineye aktarılmayan altınlar ortaya çıktı
- Melih Gökçek'e camide büyük tepki
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme
- Kaymakam, kovduğu öğretmenle buluştu
- Erdoğan ve Soylu hakkında harekete geçildi
- Tarih verdi: Ekonomik enkaza adım adım
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Hoş geldiniz diyen öğretmeni sınıftan kovmuştu