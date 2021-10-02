Galatasaray'da Boey kararı!

02 Ekim 2021 Cumartesi, 09:36

Galatasaray’da UEFA Avrupa Ligi’ndeki Marsilya maçıyla sahalara dönen Sacha Boey yeniden sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Fransız futbolcu yerini DeAndre Yedlin’e bırakmak zorunda kaldı. Boey’un, Süper Lig’deki Rizespor maçında oynayıp oynamayacağı sorusu da cevabını buldu.

Başarılı sağ bek, plan dahilinde Rize deplasmanında oynatılmayacak. Arka adalesinden sakatlanan Fransız oyuncunun tedavisine devam edilecek.

Galatasaray teknik ekibinin planının zaten sakatlık öncesinde de Boey’u Rize’ye götürmemek olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun detaylı kontrolleri ise bugün yapılacak ve kesin durumu belli olacak.