Galatasaray'da derbi öncesi Sanchez ve Ziyech gelişmesi!
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech'in ise derbide oynamasına engel bir durum bulunmuyor.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Derbi 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
NTVSpor'un haberine göre, Galatasaray'da ligde oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Davinson Sanchez ve Pendikspor maçı öncesi sakatlık yaşayan Hakim Ziyech'in tedavisi tamamlandı.
SANCHEZ MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK
Derbi öncesi bireysel antrenmanlara devam eden Kolombiyalı stoperin son durumu yarın (pazar günü) belli olacak. Sağlık ekibi ve teknik heyet Sanchez'in iğneyle oynama ihtimalini değerlendiriyor. Oyuncunun durumu maç saatinde netleşecek.
ZIYECH İÇİN ENGEL YOK
Hakim Ziyech ise bugünkü (cumartesi) antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Faslı oyuncunun oynamasında engel bulunuyor. Okan Buruk'un görev vermesi halinde Ziyech, Fenerbahçe maçında oynayabilecek.
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