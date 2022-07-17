Galatasaray’da Diagne ve Morutan’la yollar ayrıldı, sıra yeni transferlerde

17 Temmuz 2022 Pazar, 05:00

Sarı-Kırmızılıların forveti Diagne, Süper Lig ekibi Karagümrük’le anlaştı. Galatasaray’ın 13 milyon Avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve istediği performansı alamadığı Senegalli oyuncu dün takımın Avusturya kampından ayrıldı. 30 yaşındaki futbolcunun 2.4 milyon Avro’luk yıllık ücretinin yarısını Galatasaray yarısını ise Karagümrük karşılayacak. Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen beklentileri karşılayamayan Morutan da Sivasspor’a kiralanıyor. Kırmızı-Beyazlı kulüp, Rumen futbolcuyu 1 yıllığına kiralamak için Galatasaray’la anlaştı. Morutan’ın 630 bin Avro’luk yıllık ücretini Sivasspor ödeyecek.

HEDEFTE İKİ İSİM VAR



Joao Pedro transferinde F.Bahçe’nin devreye girip oyuncuya ve kulübü Cagliari’ye daha yüksek mali şartlar teklif etmesinin ardından G.Saray 10 numara pozisyonunda rotasını değiştirdi. Sarı-Kırmızılıların bu bölge için gündeminde Midtjylland takımının 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Evander ile Schalke’nin 25 yaşındaki futbolcusu Amine Harit var. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden iki oyuncunun kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor. Ayrıca Evander ve Harit’in menajerleriyle de sözleşme şartları konusunda temas kurulmuş durumda. Ön libero transferinde öne çıkan Gueye ve William Carvalho için bu hafta görüşmeler hızlanacak.

DAHA GİDEN OLACAK

Sarı-Kırmızılılarda ayrılıklar Diagne ve Morutan ile sınırlı kalmayacak. Kadroda düşünülmeyen diğer isimlerin Luyindama, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Sekidika olduğu öğrenildi. Bu oyunculara bazı Süper Lig kulüplerinin talip olduğu, istedikleri takımlarla görüşmeleri adına izin verildiği bildirildi. Sacha Boey de Fransa ve Almanya liginde kendine kulüp arıyor.

