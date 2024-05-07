Galatasaray'da Didier Drogba sesleri!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 19:26

Güncelleme: 07.05.2024 - 19:26

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı kırmızılı kulübe geri dönebilir.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray Kulübü'nde 25 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimi Süheyl Batum'un kazanması halinde Sportif AŞ Başkanı olacak olan Ünal Aysal, Didier Drogba ile görüştü.

Aysal, Fildişi Sahilli eski oyuncu ile görüşmesinin ardından anlaşma sağladı.

Süheyl Batum'un seçimi kazanması halinde Galatasaray Sportif Direktörü Didier Drogba olacak.