Galatasaray'da dikkat çeken istatistik
Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray istatistiklerde de alarm veriyor.
Yeni Malatyaspor2u 2-0 yenen Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 44'üncü puanını kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde aldığı 30 puanı iç saha maçlarında elde etmeyi başardı.
Nef Stadyumu'nda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, evindeki 5 mağlubiyetin 3'ünü öne geçtiği maçlarda aldı (Fenerbahçe, Kasımpaşa Trabzonspor). Sarıkırmızılı takım, içeride 26 kez rakip ağları sarsarken, kendi filelerinde 18 gol gördü.
Bu sezon deplasmanda 16 maça çıkan Galatasaray sadece 3 galibiyet ve 6 beraberlik alabildi.
Video Haberler
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
- Kızını katledip asit içen kadın hakkında yeni gelişme
- Kontağı çevirince bomba gibi patladı
- Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü isim yayıncı kuruluşu duyurdu!
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin tl ceza
- Fulham tekrardan en tepede!
- Filistin BM'ye mektup yazdı
- Kupada fırtına
- Petrol fiyatlarında yükseliş
- TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerini açıkladı
- Flash TV'nin sahibinden çok sert 'Flash Haber' çıkışı
- Merakla bekleniyordu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi