Galatasaray'da dikkat çeken istatistik

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:40

Yeni Malatyaspor2u 2-0 yenen Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 44'üncü puanını kazandı. Sarı-kırmızılılar, ligde aldığı 30 puanı iç saha maçlarında elde etmeyi başardı.

Nef Stadyumu'nda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, evindeki 5 mağlubiyetin 3'ünü öne geçtiği maçlarda aldı (Fenerbahçe, Kasımpaşa Trabzonspor). Sarıkırmızılı takım, içeride 26 kez rakip ağları sarsarken, kendi filelerinde 18 gol gördü.

Bu sezon deplasmanda 16 maça çıkan Galatasaray sadece 3 galibiyet ve 6 beraberlik alabildi.