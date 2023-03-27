Galatasaray'dan Almanya çıkartması

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:01

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 16:17

Mecidiyeköy ve Riva projelerini hayata geçiren Galatasaray yönetimi, Florya için de adımlar atarken Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur yeni hamleleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden şu ana kadar 660 milyon lira gelir elde eden ve 1 milyar lirayı aşkın gelir hedefleyen Galatasaray yönetimi Florya projesinden ise 13 milyar liranın üzerinde kâr beklentisine sahip.

Dursun Özbek

YOL HARİTASI NETLEŞİYOR

4 milyar 633 milyon TL'lik borcu bulunan sarı-kırmızılılar, bu borcu ödedikten sonra ise projelerden elde ettiği gelirleri fonlara bölecek.

Timur'un aktardığına göre hedeflenen gelirin borç dışında kalan kısmının önemli bölümü, altyapı fonuna aktarılacak ve altyapı dışındaki gelir kalemleri için harcanamayacak.

Sarı-kırmızılıların bir süredir yaptığı araştırmalar neticesinde yol haritası da netleşmeye başladı.

Erden Timur

FUTBOL OKULLARI AÇILACAK

Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray isminin bilinilirliğini kullanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kısa vadede Almanya'ya açılmayı planlıyor. Bu bölge için bir süredir araştırmalar yürüten sarı-kırmızılı yönetimin projeler için çeşitli bölgeler belirlediği kaydedildi.

Sarı-kırmızılıların, bu pilot bölgelerde Galatasaray ismi ile futbol okulları açarak bölgedeki yerel futbol kulüpleriyle işbirliğine gitmeyi hedeflediği öğrenildi.

FUTBOL DIŞI YATIRIMLAR DA GÜNDEMDE

Sportif faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin dışında ek kaynaklar yaratarak kulübü güçlü bir finansal modele kavuşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, futbol okulları başta olmak üzere çeşitli projelerle Avrupa'da Galatasaray ismini daha görünür kılarak çeşitli sektörlerde yatırım faaliyetlerine imza atmayı da planlıyor.

Enerji sektörü başta olmak üzere bazı spor dışı sektörlere adım atmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, futbol okullarıyla sportif kazanımların dışında yan iş kollarından da faydalanmak istiyor.