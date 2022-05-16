Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlık seçiminde aday olacağı iddia edildi
Eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 4-11 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimleri için aday olmaya karar verdiği iddia edildi.
Galatasaray, Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin üzerine seçim sürecine girmişti. Üyelerden Fırat Develioğlu'un mahkeme başvurusu nedeniyle 4-11 Haziran tarihlerine ertelenen başkanlık seçimine bir isim daha aday olarak katılacak.
ADAYLIK ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALMADI
Uzun süredir camiadan "aday ol" çağrısı yapılan Dursun Özbek, kendi kararıyla aday olmak istedi.
Ajansspor'un haberine göre, 30 Nisan öncesi camiadaki birçok isim aday olması için talepte bulundu ama Dursun Özbek, o dönem aday olmayı doğru bulmadı. Galatasaray'ın basketbol maçına giden ve taraftardan büyük bir sevgi gören Özbek, bu olayın ardından aday olmaya karar verdi.
Habere göre Özbek, diğer iki başkan adayı Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu'nun kendisini desteklerse aday olacağını belirtti.
ÖZTÜRK VE HAMAMCIOĞLU'NDAN YANIT
Dursun Özbek’in başkan adayı olması halinde Metin Öztürk’ün de listede yer almak istediği iddialarına Öztürk sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Metin Öztürk, “Bugün akşam üzeri 36. Başkanımız Dursun Özbek’in daveti üzerine kahve içtik. Bundan önce olduğu gibi Finansal sorunlar ve çözüm önerileri üzerine 30 dakika sohbet ettik. Durum bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.
Bir başka başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada "Dursun Özbek'in listesine gireceğime yönelik haberler gerçek dışı. Başkan adaylığım devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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