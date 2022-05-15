Antalyaspor seriyi 15 maça çıkardı | Kasımpaşa 2-4 Antalyaspor

15 Mayıs 2022 Pazar, 21:09

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 4-2 kazanarak namağlup serisini 15 maça çıkardı.

Maça etkili başlayan Antalyaspor, 19'da Fredy'nin golüyle öne geçmeyi başarırken Kasımpaşa 37'de Umut Bozok'la eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip Antalyaspor, 47'de Naldo ve 53'te Haji Wright'ın golleriyle iki farklı öne geçti. 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar skoru 4-1'e getirdi. 90+6'da ise Umut Bozok penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu 4-2 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Antalyaspor ligde namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetle 50 puanda kaldı.