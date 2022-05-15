Antalyaspor seriyi 15 maça çıkardı | Kasımpaşa 2-4 Antalyaspor
Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 4-2 kazanarak namağlup serisini 15 maça çıkardı.
Maça etkili başlayan Antalyaspor, 19'da Fredy'nin golüyle öne geçmeyi başarırken Kasımpaşa 37'de Umut Bozok'la eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip Antalyaspor, 47'de Naldo ve 53'te Haji Wright'ın golleriyle iki farklı öne geçti. 70. dakikada Gökdeniz Bayraktar skoru 4-1'e getirdi. 90+6'da ise Umut Bozok penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu 4-2 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Antalyaspor ligde namağlup serisini 15 maça çıkardı ve puanını 58'e yükseltti. Kasımpaşa ise bu mağlubiyetle 50 puanda kaldı.
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