Galatasaray'da Erden Timur Paris'e uçuyor!
Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur, Mauro Icardi'nin bonservisi için Fransa'ya gidiyor. Timur ayrıca, Renato Sanchez, Carlos Soler ve Fabian Ruiz'le ilgili de bilgi alacak.
Galatasaryy Başkanvekili Erden Timur Paris'e gidiyor. PSG CEO'su Henrique ve sportif direktörü Luis Campos ile bir araya gelecek ve Mauro Icardi'nin durumunu masaya yatıracak.
PSG'ye Arjantinli yıldızın bonservisi için teklif yapmayacak. Sadece iki yöneticinin Arjantinli golcü için neler düşündüğünü, planlarının ne olduğunu, ortaya atılan takas iddiaları ve Atletico Madrid'in ilgisini araştıracak.
Timur, bir yıl kiralık gelen Mauro Icardi'nin Galatasaray'da devam etme arzusunu da PSGli yetkililere bildirecek.
Erden Timur ayrıca PSG'de çok fazla forma şansı bulamayan ve kiralanması düşünülen bazı isimler hakkında bilgi alacak. Renato Sanchez, Carlos Soler ve Fabian Ruiz bu isimler arasında yer alabilir.
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