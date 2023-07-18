Galatasaray'da genel koordinatörlüğe Işıl Alben getirildi
Galatasaray, Kadın Basketbol Takımı'nın genel koordinatörlüğüne Işıl Alben'in getirildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, kadın basketbol takımı genel koordinatörlüğü görevine Işıl Alben'i getirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu sonunda profesyonel basketbol oyunculuk kariyerini noktalayan efsane basketbolcu, Galatasaray'daki serüvenine kulübümüzün idari kadrosunda devam edecek. Işıl Alben'e, Galatasaray'daki yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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