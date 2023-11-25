Galatasaray'da hedef 750 milyon TL'lik gelir
Yeni sezona iddialı bir kadroya giren Galatasaray'da yeni hedef 700 bin forma satışından 750 milyon TL gelir elde etmek.
Son dönemdeki başarılarının karşılığını kombine ve forma satışlarını patlatarak alan Galatasaray, 2023-24 sezonunda rekor gelir hedefi belirledi.
GALATASARAY'IN HEDEFİ 750 MİLYON TL
Milliyet'in haberine göre şu ana dek 392 bin forma satan Galatasaray'ın hedefi 700 bin satış yapmak. Sarı-Kırmızılılar söz konusu rakamı tutturması halinde 750 milyon TL'lik rekor geliri kasasına koyacak.
Galatasaray Store'larda son olarak satışa çıkarılan 98 bin yeni formanının büyük bir kısmının kısa sürede tükendiği aktarıldı.
Yeni sezon için Puma ile anlaşan Galatasaray'ın 2024-25 sezonunda forma satışında daha büyük bir hedef koyacağı kaydedildi.
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