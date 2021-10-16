Galatasaray'da ibra sonucunu 4 oy belirledi!
Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulu, mali açıdan sınıfı geçti, idari açıdan ibra edilmedi.
Galatasaray Kulübü'nde 11 saat süren tarihi oylamadan sonucu 4 oy belirledi.
Seçimli kongreleri aratmayan mali genel kurulda Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay mali ibra için yoğun çaba harcadı. Üyelerden Sedat Doğan ve Ahmet Özdoğan'ın konuşmaları, Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nu hareketlendirdi. Özellikle avukat Sedat Doğan'ın, "Ele geçirilemeyen fikri hür, vicdanı hür camia" sözü alkış aldı. Özdoğan ise eski yönetimin kulübe açtığı mali zararı gündeme getirdi.
Kapalı oylamanın yapıldığı Galatasaray Kulübü'nün 2019 yılı olağan genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden olarak ibra edilmedi. Gün boyu devam eden mali genel kurulda Mustafa Cengiz dönemi 310 oyla mali açıdan onay alırken 306 kişi red oyun verdi, 20 de çekimser oy sandığa atıldı.
İdari oylamada ise Mustafa Cengiz yönetimi açık farkla ibra edilmedi.
Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi de idari açıdan ibra edilmemiş, konu mahkemeye yansımıştı.
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