Galatasaray'da James Rodriguez sesleri

Galatasaray, 10 numara problemini çözmek için düğmeye bastı. Yeni teknik heyet ile şampiyonluk rotası çizmek isteyen Dursun Özbek ve ekibi, dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 17:10
Galatasaray'da James Rodriguez sesleri
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Galatasaray, transferdeki sessizliğini bozmak adına çalışmalara başladı. Sportif direktörlüğe getirilen Cenk Ergün ile yeni başkan Dursun Özbek, Okan Buruk ve ekibine bir 'hoş geldin' hediyesi hazırlığında. Sözcü gazetesinin haberine göre, gündemdeki isim Real Madrid, Bayern Münih, Porto, Monaco ve Everton formaları giyen James Rodriguez…

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Halen Katar ekibi Al-Rayyan'da oynayan Kolombiyalı, yeniden Avrupa futboluna dönmenin planlarını yapıyor. Cenk Ergün, ikili ilişkilerini kullanarak James Rodriguez'i, menajerini ve kulübünü ikna etmek istiyor.

30 yaşındaki futbolcu, Al-Rayyan'da yüksek ücret kazansa da aradığı huzuru bulamadı. Sarı-kırmızılılar, bunu fırsata çevirmek istiyor.

FEGHOULI'NİN PARASI JAMES RODRIGUEZ'E

Sözleşmesi biten Feghouli'nin 3.5 milyon Euro'luk garanti ücreti, James Rodriguez'e önerilecek. Teklife 'bonus'lar da eklenecek. Dünyaca ünlü futbolcu ile dört yıllık kontrat yapılması planlanıyor. 


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