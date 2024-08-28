Galatasaray'da kaçan balık çok büyük oldu! 1 milyar 50 milyon TL...
Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek büyük bir gelirden mahrum kaldı.
Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı.
Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.
8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.
Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.
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