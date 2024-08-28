Galatasaray'da kaçan balık çok büyük oldu! 1 milyar 50 milyon TL...

Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek büyük bir gelirden mahrum kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 00:28
Galatasaray'da kaçan balık çok büyük oldu! 1 milyar 50 milyon TL...
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Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı.

Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.

8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.

Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.


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