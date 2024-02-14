Galatasaray'da Kerem Demirbay yükselişe geçti!
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, son haftalarda yükselişe geçti.
Galatasaray'da sezon başında Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, ilk maçlardaki oyunuyla eleştirilmişti.
Taraftarın 'Dayı' lakabı taktığı tecrübeli oyuncu, son haftalarda çıkışa geçti. Formayı kapan 30 yaşındaki yıldız, kalitesini kanıtladı.
Göz Atın
Spartag Prag karşısında da ilk 11'de olması beklenen Kerem Demirbay bu sezon 27 maçta 1 gol, 6 asistle oynadı.
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