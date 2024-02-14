Galatasaray'da Kerem Demirbay yükselişe geçti!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, son haftalarda yükselişe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:30
Galatasaray'da Kerem Demirbay yükselişe geçti!
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Galatasaray'da sezon başında Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, ilk maçlardaki oyunuyla eleştirilmişti.

Taraftarın 'Dayı' lakabı taktığı tecrübeli oyuncu, son haftalarda çıkışa geçti. Formayı kapan 30 yaşındaki yıldız, kalitesini kanıtladı.

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Spartag Prag karşısında da ilk 11'de olması beklenen Kerem Demirbay bu sezon 27 maçta 1 gol, 6 asistle oynadı.


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