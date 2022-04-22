Galatasaray’da kritik gün: Seçimin yapılıp yapılmayacağı belli olacak

22 Nisan 2022 Cuma, 07:00

Galatasaray’da idari bakımdan ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin, 23-30 Nisan tarihleriyle açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurulun yapılıp yapılmayacağı, bugün mahkemenin vereceği kararla belli olacak. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu’nun başvurusu üzerine, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, olağanüstü seçimin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Galatasaray Kulübü, bu tedbire itirazda bulunup duruşma talep etti. Bugün saat 11.00’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılacak duruşmada mahkemenin vereceği karara göre seçimin 23-30 Nisan’da olup olmayacağı kesinleşecek.

İKİNCİ TEDBİR YOK

Bir diğer kulüp üyesi Burhan Sadıkoğlu’nun, seçime tedbir konması için yaptığı başvuruda karar dün çıktı. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, seçime yönelik bir tedbir kararı koymadı. Mahkeme bu dosyayı, İstanbul Valiliği’nin, Galatasaray’a karşı 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davayla birleştirdi. Valilik, Galatasaray’ın 26 Mart’taki genel kurulunun, seçim kararının ve kulüp tüzüğünün idari ibrasızlıkla ilgili tüm maddelerinin iptali talebiyle Sarı-Kırmızılı kulübe dava açmıştı.