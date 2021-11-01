Galatasaray’da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışma ve pas çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, interval koşuların ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Yurttaştan 'bir garip' ekonomi yorumu
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Doğalgaza dev zam!
- Bülent Arınç'tan 'üstü kapalı' Erdoğan eleştirisi
- Erdoğan, Albayrak ve Demirören'e kötü haber
- AKP'li başkandan firari isme plaket!
- Birlik ailesinin bir kenti var!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 ve F-35 açıklaması