Galatasaray'da Marcao seferberliği
Sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında forma giyemeyen Marcao'yu Başakşehir maçına yetiştirmek için sağlık ekibinde seferberlik ilan edildi. Terim, Brezilyalı savunmacıyı zorlu mücadelede mutlaka sahada görmek istiyor.
Galatasaray 'da gözler sakatlığı nedeniyle Sivasspor deplasmanında forma giyemeyen Marcao'ya çevrildi.
Brezilyalı futbolcunun yokluğunda formsuz Christian Luyindama ile ciddi problemler yaşayan Sarı-Kırmızılılar'da, sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda.
Fatih Terim, Marcao'yu Başakşehir maçında mutlaka sahada görmek istiyor. Genç savunmacının da ekstra çalışmalarla hazırlık yaptığı ve doktorların izin vermesi halinde oynamaya hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Galatasaray'da bir diğer seferberlik ise Boey cephesinde yaşanıyor.
Fransa'daki tedavisinin ardından 12 Aralık'ta Türkiye'ye dönen Fransız futbolcunun, Başakşehir karşısında ilk 11'de oynama ihtimali var. Son idmanlarda genç oyuncu için denemeler yapılacak. Sağlık ekibinden onay çıkarsa, Terim Boey'yi ilk 11'de sahaya sürmek istiyor.
Tecrübeli hoca, Boey'nin kadroya dönmesi halinde Yedlin'i devre arasına kadar kızağa çekmenin hesaplarını yapıyor.
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