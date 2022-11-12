Galatasaray'da Muslera cezalı
Galatasaray'da Dünya Kupası arası öncesinde Fernando Muslera cezalı duruma düştü.
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta Fernando Muslera cezalı duruma düştü.
Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi, Başakşehir maçının 76. dakikasında sarı kart gördü.
Fernando Muslera, Dünya Kupası'nın ardından İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
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