Galatasaray'da Muslera cezalı

Galatasaray'da Dünya Kupası arası öncesinde Fernando Muslera cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2022 Cumartesi, 21:57
Galatasaray'da Muslera cezalı
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Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta Fernando Muslera cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi, Başakşehir maçının 76. dakikasında sarı kart gördü.

Fernando Muslera, Dünya Kupası'nın ardından İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.


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