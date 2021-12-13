Galatasaray'da Muslera şoku!

13 Aralık 2021 Pazartesi, 19:52

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa kaleci Muslera müdahale etmek isterken, takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştı ve tecrübeli kaleci yerde kaldı.

Muslera yerde yatarken, ceza sahasının kenarına açılan topu alan Yatabare, geriden gelen takım arkadaşı Fajr'a pas verdi ve Fajr topu ağlara gönderdi.

Gol anında Luyindama ile çarpışan Muslera ise sakatlandıktan sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.