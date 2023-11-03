Galatasaray'da Muslera şoku!

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera, sakatlanarak kenara geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 21:23
Galatasaray'da Muslera şoku!
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Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.

Fernando Muslera, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.


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