Galatasaray'da Muslera şoku!
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta Fernando Muslera, sakatlanarak kenara geldi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi.
Fernando Muslera, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.
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