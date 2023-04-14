Galatasaray'da Okan Buruk'tan oyuncularına Kayserispor uyarısı
Süper Lig'in 29. haftasında bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını uyardı.
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.
Milliyet'in aktardığına göre, Süper Lig'in ilk yarısında kaybettikleri Yukatel Kayserispor'un tehlikeli bir rakip olduğuna dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik direktörün, "Bizi ilk yarıda yenen kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da bu maçı çok önemsiyorlar. Bu yüzden ilk dakikadan son dakikaya kadar büyük bir özveri ve konsantrasyon ile mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Okan Buruk
BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bugün evinde Yukatel Kayserispor'la oynayacağı maçın biletleri satışa çıktıktan sadece 3 dakika sonra tükendi. Müsabakaya büyük ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar saniyeler içinde tüm biletleri satın aldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşma kapalı gişe oynanacak.
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