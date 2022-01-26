Galatasaray'da orta saha için Victor Wanyama iddiası
Teknik kadroyu şekillendiren Galatasaray’ın orta saha transferinde aradığı ismi bulduğu iddia edildi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, UEFA Avrupa Ligi için kadroyu şekillendirme temennisinde bulunurken teknik direktör Domenec Torrent’in orta saha için istediği yıldız ismin belli olduğu öne sürüldü.
Sporx’in haberine göre, Galatasaray, Kenyalı yıldız orta saha oyuncusu Victor Wanyama ile görüşüyor.
İddiaya göre, Galatasaray, kariyerini Belçika, İskoçya ve İngiltere’de geçiren 30 yaşındaki Wanyama ile her konuda anlaşarak transferi imza aşamasına getirdi.
Galatasaray yöneticilerinin, Wanyama’nın menajeri ile bir haftadır görüşme halinde olduğu ve anlaşma sağladığı ileri sürüldü.
ANLAŞMADA SORUN YOK
Haberde, Wanyama’nın sezon sonuna kadar kiralanacağı ifade edilirken oyuncunun şu anki kulübü Montreal FC’nin anlaşmada sorun çıkarmayacağı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan iki yıl önce Kanada kulübü Montreal FC’ye transfer olan Kenyalı oyuncunun, daha öncesinde de Celtic ve Southampton’da oynadığı kaydedildi.
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