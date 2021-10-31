Galatasaray'da Rumen çilingir kapıyı açınca!

31 Ekim 2021 Pazar, 20:49

Zordur böyle maçlar..

Hem de çok zor!

Düşünsenize olası adaylardan Beşiktaş yenilmiş, Fenerbahçe tökezlemiş, Trabzon arayı açmış gidiyor!

Kazanmazsanız, kayıpsınız!

Hele hele bir hafta önce derbiden boynunuz bükük ayrıldıysanız..

Evet sıkışmaya aday bir maçtı Gaziantep Galatasaray adına.

Çünkü takımın gol sorunu var.

Golcüsü var, ama o final vuruşları zar zor geliyor!

Peki böyle olunca ne olacak?

Bir çilingir lazım size.

Şapkadan tavşan çıkaracak cinsten.

İşte o çilingirin adı bu gece Olimpiu Morutan'dı.

Genç Rumen yıldız adayı, 0-0 bitecek diye beklenen ilk yarının son anlarında öyle bir attı ki maçın yazgısını değiştirdi!

Çaprazdan müthiş bir goldü.

Hani Hagi'yi anımsattı desek abartmış olmayız!

Topu önüne aldığında 17-18 oyuncu vardı ceza alanında. O ayağının hafif iç üstü ile örümcek ağlarını aldı.

Hagi akademisinin ürünü bir goldü.

Abartmaca yok!

Genç Olimpiu, Hagi'nin Craiova'daki futbol okulunda topla haşır neşir olmuş bir solak!

Yani hiç bir şey tesadüf değil aslında.

Maça gelirsek; çilingir kapıyı açınca 2. golü de sonradan oyuna giren Feghouli'nin ustaca pası, Kerem'in deparı ile buldular.

O da hazırlanış açısından güzeldi.

Onun dışında Galatasaray'da Marcao müthiş oynadı. Savunmacı yönü ağırlık kazanmıştı. Nelsson'un açıklarını kapadı, Muslera'dan seken toplara blokaj yaptı.

İki bek hücuma çıktı, Berkan iyiydi. Cicaldau, her eve lazım bir makine. Kerem'in gücü arttıkça büyüyor, Barış Alper sırada, ama parası ödenen morali iyi bir Feghouli sizi şampiyonluğa oynatır!

Evet, Galatasaray 3 puanı aldı. Fırsatı kaçırmadı, 2 golle 9 puanlık bir kazanç sağladı, daha önemlisi zirve için umudunu yeşertti!

Onca kayba rağmen ben de varım dedi Fatih Hocanın Galatasaray'ı!