Galatasaray'da Sadık Emir ile devam kararı
Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.
Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca ile sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılılar, Kabaca'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
"Sarayın Şövalyesi SADIK EMİR KABACA ile +1 yıl daha!"
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