Galatasaray'da Sadık Emir ile devam kararı

Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:41
Galatasaray'da Sadık Emir ile devam kararı
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Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca ile sözleşme yeniledi.

Sarı-kırmızılılar, Kabaca'nın sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

"Sarayın Şövalyesi SADIK EMİR KABACA ile +1 yıl daha!"


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